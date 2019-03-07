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ثقافة

عبد الدايم: منافذ بيع لتقديم المنتج الثقافي لقرى ومراكز البحيرة

الخميس 07/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
طارق موسى

التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باللواء هشام امنه محافظ البحيرة ونائبته الدكتورة نهال بلبع قبل افتتاح فعاليات الدورة الرابعه لمعرض دمنهور للكتاب .

شهد اللقاء بحث عدد من المشروعات الثقافية التي من المنتظر افتتاحها وتدشينها خلال الفترة القادمه وتخصيص منافذ بيع ثابته لتقديم المنتج الثقافي من اصدارات قطاعات الوزارة في عدة قري ومراكز محافظة البحيرة، بحضور القيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة والكاتب الكبير يوسف القعيد ، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصريه العامة للكتاب والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأهدى محافظ البحيرة درع المحافظة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تقديرا للاسهامات الثقافية التي تقدمها للأهالي وابناء محافظة البحيرة.

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