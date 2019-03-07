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أخبار البلد

نقيب المحامين: 145 ألفا جددوا الاشتراك في 2019.. ونبحث زيادة المعاش

الخميس 07/مارس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
حمادة خطاب
نظمت لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، بإشراف خالد راشد، نقيب الفرعية.

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن عدد المسددين لاشتراك عام 2019 بلغ 145 ألف محام، بينهم 20 ألفا في الجدول العام، و15 ألف محامي إدارات قانونية، وتوقع وصول عدد مجددي الاشتراك إلى 165 ألفا بنهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أن "عدد مجددي الاشتراك عام 2016 كان 380 ألفا".

وأشار "عاشور" إلى أن تقلص الأعداد جاء نتيجة معركة التحرير التي خاضتها النقابة ضد غير المشتغلين بالمحاماة، وبالتأكيد كانت مؤلمة على المحامين المشتغلين، نتيجة للضوابط التي فرضتها النقابة للتجديد، ولكن الجميع أدرك الآن أهمية تلك المعركة، وما جلبته على النقابة من فوائد عدة، جعلت تلك المشقة ضريبة صغيرة للحفاظ على المهنة.

وأضاف: "ضمن تلك الفوائد وصول الحد الأقصى للمعاش لـ 2000 جنيه، مع بحث تصور جديد لزيادته خلال العام الحالي، سيعلن عنه عقب الانتهاء منه، إضافة للزيادات التي شهدها مشروع العلاج بدءا من العام الحالي، وتجاوزت مدخرات النقابة 600 مليون جنيه، وأتوقع تجاوزها حاجز المليار جنيه مع نهاية العام الحالي".

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