مايا مرسى تهنئ نيفين جامع على جائزة ختم المساواة بين الجنسين

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة التهنئة إلى الدكتورة نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحصول الجهاز على جائزة ختم المساواة بين الجنسين فى القطاع العام.



جاء ذلك فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الجهاز اليوم ، للإعلان عن تفاصيل فوزه بالجائزة .بحضور السيدة راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيundp فى مصر.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجهاز بهذه الجائزة الدولية الهامة ، مؤكدة أن الجهاز يعتبر أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل علي هذا الختم . وأكدت رئيسة المجلس أن هذه الجائزة مستحقة ونتاج عمل ممنهج بقيادة محترفة للدكتورة نيفين جامع، وهو نجاح مشرف رفع اسم مصر دوليا.



وأكدت مايا مرسى أن هذا التقييم أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين.



وأوضحت أن هذه الجائزة تعد تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أطلقها المجلس و أقرها السيد رئيس الجمهورية خلال عام المرأة المصرية 2017 كوثيقة العمل على أجندة المرأة خلال الأعوام القادمة، معبرة عن سعادتها بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع ورؤية حصادها الآن، وما يدعو إلى الفخر أن أولى مراحل تنفيذها كانت فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة متمثلة فى جهاز تنمية المشروعات ، الذى أصبح نموذج لجميع مؤسسات مصر، معلنة أن شهر مارس من كل عام سوف يشهد منح المزيد من مؤسسات الدولة هذه الجائزة.



أشادت بالتعاون المثمر مع مجلس الوزراء فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية ،ودور المجلس العام فى توعية المرأة بجميع المحافظات بأهمية دورها فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقدمت راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp فى مصر التهنئة الى الجهاز لحصوله على هذه الجائزة الهامة ، مؤكدة أن هذه الجائزة نتاج جهد وسنوات عدة ، تطلبت تحسين سياسات وبرامج وتوزيع الموازنات وغيرها واعتمدت عل مقاييس داخلية وخارجية بالمؤسسة ، وعبرت عن تمنياتنا أن يصبح هذا التقييم نظام دارج بجميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

