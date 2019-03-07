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أخبار البلد

المشاط تلتقي المدير التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون العالمية

الخميس 07/مارس/2019 - 07:26 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حضر اللقاء مهاب غالي رئيس مجموعة هيلتون في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الالمانية برلين .

وقالت رانيا المشاط إن سلسلة فنادق هيلتون واحدة من أهم السلاسل الفنادق العالمية، مشيرة إلى نجاحها في السوق المصرى حيث تلبى احتياجات شرائح مختلفة من العملاء والسائحين.

وتحدثت الوزيرة عن اهتمام وزارة السياحة برفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع السياحة، وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتتواكب مع المعايير الدولية.

وأشارت الى رؤية الوزارة لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتى تتضمنها محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، حيث يتضمن المحور الخامس ضرورة مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا ومن بينها تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن ١٠% من الغرف الفندقية في مصر حصلت على شهادة "النجمة الخضراء" ، كما تم تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة"، مشيرة الى أن أحد فنادق هيلتون في مصر ضمن الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية الي أن المجموعة تولى السوق المصرية أهمية كبيرة، لافتة إلى أن خطة المجموعة التوسعية تشمل ضم فنادق جديدة في مصر، وأن الشركة تبحث عن فرص جديد بمصر من خلال زيادة تواجدها في المدن السياحية المختلفة.

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