السفير المصري لدى الكونغو يشيد باحترافية منظومة العمل في الأهلي.. صور

حرص حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو على توجيه الشكر إلى طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو وعضو مجلس الإدارة، والذي لبى دعوته على الغذاء.



وقال شعبان، إن النادي الأهلي كعادته دائمًا مثال مميز للمنظومة الاحترافية في العمل من خلال التعاون والاتصالات التي تمت قبل وصول البعثة بوقت كافٍ، لتسهيل مهمة الفريق في الكونغو.



وأضاف شعبان، أن هناك تواصلًا مع إدارة النادي الأهلي متمثلة في الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، منذ أكثر من ٢٠ يومًا لتسهيل مهمة البعثة في الكونغو، وهو ما ساعد السفارة على القيام بدورها بشكل مميز في تسهيل كل الإجراءات المطلوبة قبل وصول الفريق.



وشدد السفير المصري على أن النادي الأهلي يحظى بشعبية كبيرة في الكونغو باعتباره “نادي القرن في إفريقيا، وأكثر فرق القارة فوزًا بالبطولات القارية”. هذا إلى جانب كم النجاحات المتعددة للأهلي على المستويين المحلي والقاري، مؤكدًا أن الجميع في الكونغو يعتبرون الأهلي مثالا مميزًا وممثلا كبيرًا لقارة إفريقيا.



وأشار شعبان، إلى أن السفارة المصرية في الكونغو كانت حريصة بشكل كبير على توفير احتياجات البعثة قبل الوصول، والقيام بدور مميز يسهل من مهمة الأهلي قبل مباراته المرتقبة.



وأتمَّ السفير حديثه، بأنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراته، السبت، أمام فيتا كلوب، وأن يحقق الفوز، وتكلل مهمته في الكونغو بنجاح باعتباره ممثلا للكرة المصرية.