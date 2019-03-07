طلاب الفرقة السادسة بطب سوهاج يؤدون الامتحان الالكتروني الموحد

تفقد اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، اعمال سير الامتحان الالكتروني بكلية الطب البشري ، يرافقة الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد الكلية، والدكتور محمود ابو العز مدير مركز المعلومات بالجامعة.



وقال "رئيس الجامعة "انه أجرى الاختبار اليوم ٢١٧ طالبا من طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب، موضحًا ان هذا الاختبار الموحد قام بإعداده المركز القومي للقياس والتقويم وذلك علي مستوي ٢١ كلية طب بشري بمختلف الجامعات المصرية، مضيفا ان ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق مشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، حيث سوف تم البدء بكليات القطاع الطبي ثم باقي الكليات في كل جامعة.



واجري "عزيز"، خلال تفقده اعمال الامتحانات حوارًا مع الدكتور ابراهيم معوض مدير المركز القومي للمعلومات من خلال الفيديو كونفرس، استعرض خلاله الاستعدادات التي تمت بالجامعة لتنفيذ هذا الاختبار، موضحًا مدي إقبال الطلاب علي اجراء التجربة التي تمت يوم ٥مارس الماضي، مما اهلهم للاستعداد للاختبار النهائي اليوم.



واكد "عبد الخالق"، عدم وجود اَي مشكلات لدي الطلاب اثناء تأديتهم للامتحان، موضحًا ان الطلاب ادوا الامتحان الالكتروني اليوم فيما تم دراسته في الفرقتين الرابعة والخامسة.