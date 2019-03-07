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أخبار العالم

نائب الرئيس اليمني يشيد بالمواقف الأمريكية الداعمة للشرعية في بلاده

الخميس 07/مارس/2019 - 08:02 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرعية ودعمها لأمن واستقرار اليمن.

واستعرض صالح - خلال لقائه نائب السفير الأمريكي لدى اليمن القائم بأعمال السفير جنيد منير اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء اليمينة - علاقات البلدين، وفي مقدمتها التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

بدوره، جدد المسئول الأمريكي، دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن ودعمها للجهود الأممية في هذا الجانب.

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