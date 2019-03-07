نائب الرئيس اليمني يشيد بالمواقف الأمريكية الداعمة للشرعية في بلاده

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرعية ودعمها لأمن واستقرار اليمن.



واستعرض صالح - خلال لقائه نائب السفير الأمريكي لدى اليمن القائم بأعمال السفير جنيد منير اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء اليمينة - علاقات البلدين، وفي مقدمتها التعاون في مجال محاربة الإرهاب.



بدوره، جدد المسئول الأمريكي، دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن ودعمها للجهود الأممية في هذا الجانب.

