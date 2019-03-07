سامح عاشور: أعداد المقبولين بكليات الحقوق كبيرة والمجتمع لا يحتاج إليها

نظمت لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، بإشراف خالد راشد، نقيب الفرعية.



قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة تتأثر بالمشكلات التي يعاني منها الوطن، كالتعليم والاقتصاد، والسياسة، وجميع الأخطاء التي يئن منها المجتمع، مضيفا: "لا أحد يحمّل المحاماة وقياداتها أكثر مما ينبغي".



وأوضح عاشور أن النقابة، حتى اليوم، لا تستطيع التحكم في أعداد المقبولين بكليات الحقوق كل عام، وهى أعداد كبيرة لا يحتاج إليها المجتمع، مما أصاب النقابة بكثافة عددية أثرت فيها سلبا، وأصبحت أعداد المحامين أكثر مما يحتاج إليه سوق العمل القانوني.



وأشار إلى أن النقابة حاولت مرارا وتكرارا مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي تقليل أعداد المقبولين سنويا بكليات الحقوق دون جدوى، منوها إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، وهي عبارة عن جهة علمية مستقلة، يتوجب على من يريد القيد بالنقابة اجتياز الدراسة بها لمدة عامين، والحصول على دبلوم قانوني منها، على أن يبدأ العمل بها منذ عام 2022.