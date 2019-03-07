عمرو عبد الحميد يقدم التحية لشهداء مصر .. فيديو

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن مصر تحتفل على مدار 50 عامًا بيوم الشهيد، الموافق 9 مارس، وإنه "في 1969 استشهد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق عبد المنعم رياض، وتخليدًا لذكراه نحتفل بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام".



وأضاف خلال تقديمه برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN، أن "هناك عدة دول تحتفل بيوم الشهيد مثل روسيا وفرنسا وبريطانيا، والذين يخلدون ذكرى أبطالهم في الحرب العالمية الثانية".



وتابع أن "الفريق عبد المنعم رياض، هو مخطط حرب الاستنزاف وإيلات، والخطة 200 التي كانت بداية لحرب أكتوبر"، قائلا: "أوجه التحية لكل شهداء مصر، وأن الجيش المصري يواجه الآن الإرهاب والمتشددين في سيناء، لحماية مصر وشعبها".