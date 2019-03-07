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رياضة

التعادل يسيطر على مبارتي آرسنال ورين وإشبيلية وسلافيا براغ بالدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:45 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي رين الفرنسي وارسنال الإنجليزي ، بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما ، وذلك في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سجل النيجيري أليكس أيوبي هدف التقدم للجانرز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول ، وحاول أرسنال مضاعفة النتيجة ، حيث سدد لاعبوه 4 كرات على المرمى ، لكن النتيجة استمرت على حالها حتى تحصل سوكراتيس مدافع الأرسنال على الإنذار الثاني له في المباراة ، ليتم طرده في الدقيقة 41 ، ليستغل بينجامين بوريجايد الموقف ، ويضيف هدف التعادل لرين في الدقيقة 42 من ضربة حرة مباشرة ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما .

وفي وفي مباراة أخرى ، سيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من لقاء إشبيلية الإسباني ، وسلافيا براغ التشيكي بهدفين لكل منهما.

افتتح وسم بن يدر التسجيل لإشبيلية في الدقيقة الأولى، وعادل ميروسلاف ستوك النتيجة لبراغ في الدقيقة 25 ، وبعدها بثلاث دقائق أضاف منير الحدادي الهدف الثاني للفريق الأندلسي ، قبل أن يعادل أليكس كرال النتيجة لسلافيا في الدقيقة 39 ، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

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