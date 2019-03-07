ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفوضية اللاجئين: تسجيل 93 ضحية من المدنيين أسبوعيا في اليمن العام الماضي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن المدنيين في اليمن مستمرون في دفع ثمن باهظ للصراع، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث البيانات تم تسجيل 93 حالة وفاة أو إصابة مدنية كل أسبوع في اليمن العام الماضي 2018.

وذكرت المفوضية - في تقرير اليوم /الخميس/ في جنيف - أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4800 من القتلى والجرحى المدنيين على مدار العام بمعدل 93 ضحية بين المدنيين كل أسبوع.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه الأرقام تستند إلى مصادر مفتوحة وتنشر كجزء من مشروع رصد الأثر المدني لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن والذي تقوده المفوضية بدعم من المجلس الدنماركي للاجئين، موضحة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في الساحل الغربي باليمن والذي يشمل محافظة الحديدة.

ولفتت إلى أن حوالي 30% من المدنيين قتلوا وجرحوا داخل منازلهم، كما قتل مدنيون أثناء سفرهم على الطرق أو أثناء العمل في المزارع والأعمال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

ترشيحاتنا

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

مي عمر بـ لوك جديد وتثير حيرة جمهورها

نجم الأهلي المعار يتقدم لـ الاتحاد بالهدف الثاني أمام الانتاج.. فيديو

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

شاهد .. لحظة سرقة فتاتين لحقيبة مسنة في مصلى للسيدات

شاهد.. إنقاذ أسطوري من مدافع الاتحاد السكندري لمرماه أمام الإنتاج الحربي

المخابرات الدولية تتابع ما يكتبه المصريون على مواقع التواصل لهذا السبب

تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟