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رياضة

عمار حمدي يقود الاتحاد إلى فوز مثير على الإنتاج في الدوري.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:07 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مثيرا أمام مضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز.

تقدم الإنتاج الحربي بهدف فى الدقيقة 46 من زمن المباراة عن طريق محمود البدري ، قبل أن يدرك التعادل لزعيم الثغر خالد قمر فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء ، ويتقدم مرة أخرى عمار حمدي بالهدف الثاني فى الدقيقة 55 ، بعدها أدرك محمود البدري مدافع الإنتاج هدف التعادل من ضربة جزاء أثارت جدلا واسع على ارضية ملعب بتروسبورت فى الدقيقة 73 من وقت اللقاء بين الحكم محمد عادل والجهاز الإداري للاتحاد.

وفى الدقيقة 88 من وقت اللقاء أضاف أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجم الأهلي المعار عمار حمدي ليسكنها مانجا الشباك على يمين حارس الإنتاج عامر عامر.

وأضاف الهدف الرابع لزعيم الثغر خالد قمر بعد تمريرة متقنة من جانب رزاق سيسيه من الجانب الأيسر ليضع قمر الكرة أرضية على يسار عامر عامر حارس الإنتاج الحربي .

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 28 فى المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 31 فى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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