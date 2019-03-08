ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:32 م
قصر مصطفى النحاس
قصر مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى
معتز الخصوصي
رصد "صدى البلد" صورا لقصر مصطفى النحاس باشا والذى يقع فى 9 شارع النباتات بجادرن سيتى، بعد أن تحول إلى مقر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يجاوره قصر فؤاد باشا سراج الدين فى الجهة المقابلة له.

قصر إيجار

وعلى الرغم من حصوله على لقب باشا فلم يكن مصطفى النحاس باشا من الأثرياء ولكنه كان لقبه باشا فى السياسة؛ حيث حصل على هذا القصر بالإيجار ولم يكن ملكا له، على الرغم من أنه تزوج من زينب الوكيل والتى كانت تصغره بسنوات كثيرة وكانت شابة من الأثرياء، حيث كانا يعيشان معا فى هذا القصر إلا أنهما لم يرزقا بأطفال.

اجتماعات الهيئة الوفدية

وبالتجول داخل هذا القصر المهيب الذى تشعر وأنت بداخله بعبق التاريخ كانت تعقد الهيئة الوفدية اجتماعاتها باستمرار فى أحد الحجرات بالقصر ، حينما كانوا خارج السلطة ، حيث كانوا يقومون فى هذا الإجتماع بتجهيز القرارات المصيرية التى يتم اتخاذها للتصدى للاحتلال الإنجليزى والتخطيط للعلميات الفدائية ضد قوات الاحتلال، إضافة إلى مناقشة المغامرات السياسية مع الملك.

مجانية التعليم

وكان من أبرز الحضور فى اجتماعات الهيئة الوفدية من رفقاء الوفد كلا من الزعيم مكرم عبيد باشا وفؤاد باشا سراج الدين، حيث شهد هذا القصر خلال اجتماعات الهيئة الوفدية خروج عدد من القوانين التى أقرتها حكومة مصطفى النحاس باشا ومنها قوانين العمال والفلاحين ومجانية التعليم.

رصاصة طائشة

رصاصة طائشة خرقت زجاج المرآة فى غرفة نومه داخل القصر فى محاولة لإغتياله ، حيث كانت هذه المحاولة فى عام 1945 حينما حاول تنظيم الحرس الحديدى– التنظيم السرى للملك فاروق – اغتيال الزعيم مصطفى النحاس باشا عن طريق سيارة مفخخة، وبالفعل تم نسف سيارة بجوار بيت النحاس فى جاردن سيتى وتطايرت بعض الشظايا لتصيب غرفة نومه وناموسيته دون ان يصاب بأى ضرر.

محاولة اغتياله

وجاءت محاولة إغتيال مصطفى النحاس باشا داخل قصره فى جاردن سيتى ، حينما كان فى طريقه إلى الخروج من منزله ، لكى يفاجىء بإطلاق النار على القصر ، وكان معه فى هذا اليوم فؤاد باشا سراج الدين والذى أبعده عن الرصاص ، بعد أن طرحه على الأرض لكى ينجو من محاولة الإغتيال، والتى تعتبر أحد المحاولات السبعة التى تعرض لها إلا أنه نجا منهم جميعا.
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور
في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور

ترشيحاتنا

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد.. جائزة بشروط

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

هزة أرضية في كوريا الشمالية وسط مخاوف من نشاط نووي

البلوك وحذف الصور وإلغاء المتابعة.. طرق النجوم للإعلان عن مشاكلهم الزوجية

شاهد .. قناصة الاحتلال ينتشرون على أسوار الأقصى وسط 40 ألف مصلِ

سعر مواد البناء اليوم الجمعة 8 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو
رانيا المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT
مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟