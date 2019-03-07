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فن

تقييم الجمهور لأداء علي الطيب في مسلسل أهو ده اللي صار

الخميس 07/مارس/2019 - 11:24 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حظى الممثل علي الطيب بردود فعل إيجابية بعد مرور عشرين حلقة من مسلسله الناجح أهو ده اللي صار، وارتبط الجمهور بشخصية وديع البساطي وجُمله ولهجته الإسكندرانية، ليتفاعلوا مع النجم على صفحته الرسمية بفيسوك وانستجرام بآراء إيجابية حول تقمصه المتقن للشخصية.

تدور أحداث المسلسل في 100 عام بين سنتي (1918: 2018)، ويشارك علي الطيب في بطولته النجوم روبي، محمد فراج، أحمد داوود وأروى جودة.

ومؤخرًا بدأ "الطيب" تصوير مشاهده في مسلسل قابيل والمقرر عرضه رمضان المقبل، المسلسل من إنتاج شركة E Producers لـعبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي.

ويدور المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.

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