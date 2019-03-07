التموين: البعض يصرفون تونة لإطعام القطط

قال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، اللواء عمر مدكور، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة علب "تونة" من أجل إطعام القطط الخاصة بهم.



وأشار"مدكور" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف إلى ألفين جنيه، و 2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف.



ونوه مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إلي أن هناك 4 أشخاص تصل فواتير الهاتف المحمول إلي 27 ألف جنيه، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير التليفون المحمول لأكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين "ميراث".