ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين: البعض يصرفون تونة لإطعام القطط

الخميس 07/مارس/2019 - 11:31 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، اللواء عمر مدكور، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة علب "تونة" من أجل إطعام القطط الخاصة بهم.

وأشار"مدكور" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف إلى ألفين جنيه، و 2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف.

ونوه مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إلي أن هناك 4 أشخاص تصل فواتير الهاتف المحمول إلي 27 ألف جنيه، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير التليفون المحمول لأكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين "ميراث".

ترشيحاتنا

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

تعرف على المدرب الجديد لـ ريال مدريد

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

التموين تحذر: عقوبات مشددة لمن يصرف مستحقات المتوفين

استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سليم

حكاية أميرة.. زوجها حول جسدها إلى سلخانة ومنعها من زيارة أهلها 49 يوما.. المتهم: مش هتخرجي الا لو طلعلك جناحات وطيرتي من الشباك.. فتقرر الانتحار.. والنيابة تكشف الحقيقة بعد 4 أشهر من الحادث.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟