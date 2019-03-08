حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.



وأكد، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، للإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد"، أنه تم حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني.



وأضاف أنه تم استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان.

