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أخبار العالم

مقتل ما لا يقل عن 25 في انقلاب شاحنة في المكسيك

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال مسؤولون إن شاحنة انقلبت في جنوب المكسيك مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا كانوا بداخلها.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام في تشيباس أن نحو 30 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب شاحنة تزن نحو ثلاثة أطنان ملحق بها حاوية لنقل البضائع.

وقع الحادث وقت الغروب تقريبا على طريق سريع يبعد نحو 41 كيلومترا شمال شرقي توتستلا جوتييرس عاصمة ولاية تشيباس الجنوبية الواقعة على الحدود مع جواتيمالا.

ولم يذكر المسؤولون جنسيات الضحايا لكنهم قالوا إنهم من أمريكا الوسطى.

وتشيباس نقطة مرور رئيسية للمهاجرين لا سيما القادمين من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور حيث يمر كثيرون عبر المكسيك في الطريق إلى الحدود الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين آخرين في الولاية أن المحققين يبحثون احتمال أن يكون سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بسبب عطل ميكانيكي.

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