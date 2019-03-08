تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة، على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 12 والإسكندرية 19-8 ومطروح 17-7 وبورسعيد 18-12 ودمياط 18-12.



فيما سجلت الإسماعيلية 21-8 والسويس 20-10 والعريش 18-11 وطابا 20-11.

