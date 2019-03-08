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تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، اليوم، الجمعة، تقديم الإعلامية هبة ماهر تقريرًا خاصًا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة اليوم، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها،وعدم وجود كثافة مرورية.

وأشار التقرير إلى أن الجميع طالب بالسير بالسرعات المطلوبة تجنبا لحدوث مشكلات.

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