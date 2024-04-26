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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتدعيم صفوفه.. برشلونة يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين

تشافي
تشافي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق برشلونة في تدعيم خط الوسط خلال الانتقالات الصيفية، خاصة بعد استمرار تشافي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الفريق الكتالوني استقر على قائمة مختصرة تضم 3 لاعبين لضم أحدهم لتدعيم خط وسط الفريق، وهم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد, كيميتش لاعب بايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة، إن مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد يعد علي رأس تلك القائمة بناء على رغبة تشافي حيث كان المدرب الإسباني يريد ضمه خلال الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن طلب  تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التعاقد مع  خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة يرغبون في إبرام عدد من الصفقات القوية وعلى رأسها كفاراتسخيليا مؤكدة تركيز الفريق الكتالوني على الميركاتو القادم خاصة بعد استمرار تشافي.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة تريد التعاقد مع كفارا بسبب رغبة تشافي في ضم اللاعب خاصة بعد متابعة خلال مباراتي برشلونة أمان نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن وكيل اللاعب ماموكا جوجيلي من المقرر إن يسافر إلى نابولي خلال الفترة القادمة لبحث آلية تجديد اللاعب مع نابولي، لكن في حالة عدم الاتفاق علي تفاصيل العقد ستكون الأولوية إلى برشلونة.

برشلونة

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