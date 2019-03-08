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أخبار العالم

اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين في ضربات للتحالف العربي بمحافظة حجة

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الجمعة ، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي ، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين في منطقة العبيسة بمحافظة حجة.

وأشارت المصادر - لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية كُشر بحجة ، مضيفة أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة ، شرقي المديرية.

ولفتت إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد، مؤكدة أن المواجهات تجري في النصف الغربي من كُشر، من بني سعد شمالا حتى بني مالك جنوبا.

في السياق ذاته، أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقا من غرب مديرية كشر .

يأتي ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.

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