بأسهل طريقة.. حضرى خبز توست صحي

فى دقائق معدودة يمكنك تحضير خبز شوفان بطعم ومذاق مميز لفطور صحي مشبع على طريقة الشيف إلهام فتحى.
المقادير:
ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
1 كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة كبيرة زيت
250 جرام شوفان مطحون ناعم
طريقة التحضير:
-ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الزبادي وقلبيها جيدا ثم أضيفي دقيق الشوفان وقلبيه جيدًا باليد.
-اتركي العجينة ترتاح حتى الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.
-في طاسة ساخنة قومي بفرد العجينة بعد تشكيلها.
-ضعي العجينة لتأخذ لون بسيط من كلا الجهتين وتوضع الأرغفة في طبق وتقدم.
المقادير:
ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
1 كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة كبيرة زيت
250 جرام شوفان مطحون ناعم
طريقة التحضير:
-ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الزبادي وقلبيها جيدا ثم أضيفي دقيق الشوفان وقلبيه جيدًا باليد.
-اتركي العجينة ترتاح حتى الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.
-في طاسة ساخنة قومي بفرد العجينة بعد تشكيلها.
-ضعي العجينة لتأخذ لون بسيط من كلا الجهتين وتوضع الأرغفة في طبق وتقدم.