بأسهل طريقة.. حضرى خبز توست صحي

فى دقائق معدودة يمكنك تحضير خبز شوفان بطعم ومذاق مميز لفطور صحي مشبع على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير:

ملعقة صغيرة خميرة

رشة ملح

1 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة زيت

250 جرام شوفان مطحون ناعم



طريقة التحضير:



-ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الزبادي وقلبيها جيدا ثم أضيفي دقيق الشوفان وقلبيه جيدًا باليد.

-اتركي العجينة ترتاح حتى الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

-في طاسة ساخنة قومي بفرد العجينة بعد تشكيلها.

-ضعي العجينة لتأخذ لون بسيط من كلا الجهتين وتوضع الأرغفة في طبق وتقدم.