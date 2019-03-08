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مرأة

بأسهل طريقة.. حضرى خبز توست صحي

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فى دقائق معدودة يمكنك تحضير خبز شوفان بطعم ومذاق مميز لفطور صحي مشبع على طريقة الشيف إلهام فتحى.

المقادير:
ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
1 كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة كبيرة زيت
250 جرام شوفان مطحون ناعم

طريقة التحضير:

-ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الزبادي وقلبيها جيدا ثم أضيفي دقيق الشوفان وقلبيه جيدًا باليد.
-اتركي العجينة ترتاح حتى الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.
-في طاسة ساخنة قومي بفرد العجينة بعد تشكيلها.
-ضعي العجينة لتأخذ لون بسيط من كلا الجهتين وتوضع الأرغفة في طبق وتقدم.

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