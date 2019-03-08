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فن

أيام تامر عاشور تجتاز المليون الثاني.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:32 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوز كليب الفنان تامر عاشور الجديد «أيام» المليون الثاني، حيث حقق 2 مليون و99 ألف مشاهدة، في 4 أيام فقط، حيث تم طرح الكليب يوم 4 مارس الجاري، عبر قناة تامر الرسمية على يوتيوب. 

أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع النابلسي، وبدأت الشركة المنتجة للألبوم "All About Arts" بالحملة الدعائية للألبوم من خلال طرح أغنية أيام وذلك تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا في غضون أيام قليلة كما تستعد لطرح ڤيديو كليب أغنية "ده حكاية".

طرح عاشور، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لثلاث أغاني من الألبوم وهم "أيام"، و"ده حكاية" و"من غير ما أحكيلك" وقد حققوا نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".

جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم:

- "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

- "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

- "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.

- "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

- "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

- "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

- "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.

- "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

- "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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