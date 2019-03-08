ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الجمعة 8 مارس 2019، بواقع أكثر من 3 جنيهات، وسجل الجرام عيار 21 نحو 630 جنيهًا، وعيار 24 نحو 720 جنيها، وعيار 18 نحو 540 جنيهًا.



فيما ارتفع أيضا سعر الجنيه الذهب حوالي 24 جنيها، ليسجل 5040 جنيها، خلال تعاملات منتصف الجمعة، وسجل السعر العالمي للمعدن الأصفر ١٢٩٤ دولارا للأوقية.



واستقر الذهب عالميا مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس.







