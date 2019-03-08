الحكم على ألماني بالسجن مدى الحياة بتهمة وضع السم في شطائر زميله

حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 57 عاما بالسجن مدى الحياة أمس الخميس بتهمة الشروع في القتل بعد أن رصدته كاميرا وهو يضع السم في غداء أحد الزملاء.





وقالت الشرطة في يونيو الماضي إنها اعتقلت رجلا يشتبه في محاولته قتل زميل له في الشركة التي يعملان بها في بلدة شلوس هولتي-ستوكنبروك.





ولم تذكر الشرطة اسم الشركة أو المشتبه به أو الضحية المزعومة ولا تزال الدوافع غير معروفة.





وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الضحية لاحظ شيئا مريبا في الغداء وأبلغ الرؤساء والسلطات.





وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يضع مادة تشبه المسحوق في طعام الضحية وأظهرت الاختبارات أنها سم يمكن أن يتسبب في تلف شديد بأعضاء الجسم.





وقال المتحدث باسم محكمة بيليفيلد الجزئية، إن القاضي الجنائي فيل جابلر، إن هناك ضحية "يعاني من متلازمة تعني... حالة غيبوبة".





وأثناء تفتيش شقة المشتبه به في وقت اعتقاله، عثرت الشرطة على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.



