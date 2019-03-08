ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكم على ألماني بالسجن مدى الحياة بتهمة وضع السم في شطائر زميله

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
رويترز
حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 57 عاما بالسجن مدى الحياة أمس الخميس بتهمة الشروع في القتل بعد أن رصدته كاميرا وهو يضع السم في غداء أحد الزملاء.

وقالت الشرطة في يونيو الماضي إنها اعتقلت رجلا يشتبه في محاولته قتل زميل له في الشركة التي يعملان بها في بلدة شلوس هولتي-ستوكنبروك.

ولم تذكر الشرطة اسم الشركة أو المشتبه به أو الضحية المزعومة ولا تزال الدوافع غير معروفة.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الضحية لاحظ شيئا مريبا في الغداء وأبلغ الرؤساء والسلطات.

وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يضع مادة تشبه المسحوق في طعام الضحية وأظهرت الاختبارات أنها سم يمكن أن يتسبب في تلف شديد بأعضاء الجسم.

وقال المتحدث باسم محكمة بيليفيلد الجزئية، إن القاضي الجنائي فيل جابلر، إن هناك ضحية "يعاني من متلازمة تعني... حالة غيبوبة".

وأثناء تفتيش شقة المشتبه به في وقت اعتقاله، عثرت الشرطة على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.

وقال محامي أحد الضحايا والمدعي المشترك في المحاكمة للصحفيين بعد صدور الحكم إن "الحكم بالسجن مدى الحياة في هذه القضية لا يزال قليلا للغاية نظرا لما فعله المتهم".

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

مشاهدة مباراة الترجي التونسي وحوريا الغيني بث مباشر بدوري أبطال أفريقيا

في ذكرى مئوية ثورة 1919..صدى البلد داخل قصر الزعيم مصطفى النحاس باشا بجاردن سيتى..صور

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو

فاطمة الرشود.. أول امرأة تكلف بمنصب قيادي في الحرمين الشريفين

البحرية الإيرانية تحبط محاولة خطف ناقلة نفط

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو
والد الشهيد عمرو عبد الظاهر: زرعنا فيه الحب والإخلاص للوطن.. فيديو
النائب العام السعودى يوجه بالقبض على مواطن يثير النعرات القبلية..فيديو
الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو
والدة الشهيد رمضان عثمان: ابني تمنى الشهادة ونالها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟