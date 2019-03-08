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رياضة

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
أكد فلوران إبينيجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي غدا السبت على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن فريقه يسعى إلى تحقيق الفوز على الشياطين الحمر.

وقال إبينيجي عبر المؤتمر الصحفي إن فريقه يتعرض لضغوط كبيرة قبل مواجهة المارد الأحمر بعدما تراجع ترتيب فريقه إلى المركز الأخير فى بطولة الدورى الكونغولى.

شدد على أن فريقه سوف يتدارك الأخطاء التى صدرت من اللاعبين فى مباراة شبيبة الساورة الجزائري الأخيرة التى منيت خلالها شباكه بهدف دون رد.

يذكر أن فيتا كلوب الكونغولى تلقى خسارة أمام النادى الأهلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب في دور المجموعات.

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