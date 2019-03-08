لكبار السن.. احذروا مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات

توصلت دراسة حديثة أجريت في كلية يونيفرسيتي كوليدج بلندن إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويشاهدون التليفزيون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا، أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة، والاصابة بمرض الزهايمر.



وكشفت دراسة أجريت على أكثر من 3600 من كبار السن عن مشاهدة الكثير من الأفلام الوثائقية أو الأفلام قد يقلل من قدرة الأشخاص على تذكر الكلمات بنسبة تصل إلى 10%.



يقول الباحثون إن الإفراط في التركيز في مشاهدة البرامج المفضلة قد يؤدي إلى "إجهاد معرفي" ويتسبب ذلك في فقدان الذاكرة.



وقالت الدكتور دايزي فانكورت، وهي باحثة بارزة في قسم العلوم والصحة السلوكية، إن مشاهدة التلفاز من الأنشطة التي تبقى ذاكرة كبار السن جيدة، مثل القراءة أو ممارسة الرياضة، وهو ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.



وأكدت أن النتائج التي أجريت على 3662 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر، اكتشفت أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفاز أكثر من 3 ساعات في اليوم شهدوا انخفاضا في متوسط ​​"الذاكرة الكلامية" يتراوح بين 8 و10% على مدى السنوات الست الأخيرة من أعمارهم.



وقال الدكتور بوب باتون، محاضر في علم النفس السريري في جامعة ساري، إن التليفزيون مرتبط بالتغييرات في بنية دماغ المشاهد، لا سيما في المناطق المسئولة عن التعلم والذاكرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان نوع البرنامج الذي يشاهده الشخص ما يؤثر على خطر تراجعه المعرفي.