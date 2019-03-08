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أخبار العالم

إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية عقب صلاة اليوم/ الجمعة/ للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي، اللذين أعدمهما جيش الاحتلال في قرية كفر نعمة الإثنين الماضي، واحتجز جثمانيهما.

وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال هاجموا الشبان الغاضبين على جريمة الاحتلال، حيث تمكن الشبان من إزالة السياج الفاصل الذي نصبه الاحتلال حول أراضي القرية منذ أعوام.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بجريمة الاحتلال بحق أبناء الشعب.
وكان الشهيدان دراج وعنقاوي قد قتلا برصاص الاحتلال، فيما أصيب الشاب هيثم علقم بجروح، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، بينما كانوا في طريقهم إلى عملهم في أحد المخابز بقرية كفر نعمة غرب رام الله.

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