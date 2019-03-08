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فن

محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:43 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان محمد على في المهرجان الأسباني العربي للموضة "Spanish arab fashion" من أجل تكريمه باعتباره فنان مصري متميز، خلال فعاليات المهرجان الذي يقام حاليا بقصر ''فران نونيس'' التاريخي بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وعبر "على"، عن سعادته بتواجده كاحد الضيوف وكفنان مصري بإسبانيا يجمع بين الفن والإستثمار، ويساهم في نقل الثقافات العربية إلى المجتمع الأوروبي من خلال أعمال فنية مثل فيلم "البر التانى " ومسلسل 'طايع " التى ساهمت أعماله في مواجهة ظاهرة الهجرةغير الشرعية وأيضًا عمليات تهريب الأثار المصرية.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، وكذا الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوربي، كما أن المهرجان الذي تقيمه مؤسسة ''فن وثقافة بلا حدود''، وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان "Spanish arab fashion"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.
محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور
محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور
محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور
محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور
محمد علي يشارك بالمهرجان الإسباني العربي للموضة .. صور

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