المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

بدأ منتخب مصر الأوليمبي في إجراء عمليات الإحماء على ملعب بتروسبورت استعدادًا لمواجهة مالاوي وديًا، تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب.



وكان منتخب مالاوي نزل قبل الفراعنة الصغار بدقائق لملعب المباراة؛ لمعاينة أرضية الملعب، ومن ثم قام الفريق بإجراء عمليات الإحماء.



ويستعد المنتخب الأولمبي تحت (٢٣ عام) لنهائيات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.