شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

Women are dispersing to side streets from Istiklal Avenue in Istanbul, following police intervention with rubber bullets & tear gas against Feminist Night March. #dokuz8/@ewrano pic.twitter.com/TEdjfH2QRb — dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) March 8, 2019

في اليوم العالمي للمرأة، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مسيرة نسائية في شارع الاستقلال باسطنبول، بحسب "راديو فرنسا الدولي".ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المسيرة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وأظهر المقطع إجبار محاولات الشرطة لتفريق المتظاهرين، وقال موقع "دوكز نيوز" التركي، إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين.و تدخلت الشرطة بقوة لتفرقة المتظاهرات في المسيرة المنددة بأوضاع نساء تركيا في اليوم العالمي للمرأة، كما حاول المتظاهرات الاختباء نظرا لإصابة عدد كبير منهم باختناق جراء قنابل الغاز.