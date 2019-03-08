ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:20 م
مسيرة باسطنبول في
مسيرة باسطنبول في اليوم العالمي للمرأة
رحيم يسري
في اليوم العالمي للمرأة، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مسيرة نسائية في شارع الاستقلال باسطنبول، بحسب "راديو فرنسا الدولي".

ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المسيرة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأظهر المقطع إجبار محاولات الشرطة لتفريق المتظاهرين، وقال موقع "دوكز نيوز" التركي، إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين.

و تدخلت الشرطة بقوة لتفرقة المتظاهرات في المسيرة المنددة بأوضاع نساء تركيا في اليوم العالمي للمرأة، كما حاول المتظاهرات الاختباء نظرا لإصابة عدد كبير منهم باختناق جراء قنابل الغاز.

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ تاكيس لقيادة وادي دجلة 3 مواسم قادمة فى الدورى

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

سورتان حرص رسول الله على تلاوتهما يوم الجمعة.. فيديو

مدرب الجيم: كنت عايز أعذب مراتي طول العمر.. قولتلها لو عايزة تهربي طيري من الشباك.. +18

إحنا ستات بميت راجل.. كيف وصلت سيدات الغربية إلى العالمية؟.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. المصرية الفائزة بجائزة التحالف الأمريكي للمتاحف: تراثنا غني

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

مميش: مرسيدس وشركات عالمية تنطلق من ميناء شرق بورسعيد الجديد

عبدالرحمن مجدي يتعادل للإسماعيلي أمام مازيمبي

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

أمير قطري يكشف الحاكم الفعلي للدوحة.. ودور الإخوان في زعزعة استقرار المنطقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فيديو

توفيق عكاشة: روسيا هزت عرش أمريكا بفرضها لغة القوة.. فيديو
توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو
دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟