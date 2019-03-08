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أخبار العالم

قرقاش: الحوثي أساس عرقلة الحل السياسي في اليمن

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:33 م
انور قرقاش
انور قرقاش
محمد بدران
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات، أن مارتن جريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، أدرك حقيقة أن ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، هي من يعرقل الحل السياسي.

وغرَّد "قرقاش"، عبر "تويتر"،: "اكتشف المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبكرا، أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن. واليوم، يدرك المبعوث الحالي مارتن جريفيث هذه الحقيقة".

وأضاف: "مبعث قلقنا الأساسي هو إطار ستوكهولم، ومستقبل العملية السياسية، واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والموانئ".

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