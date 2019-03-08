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رياضة

النصر يحقق فوز قاتلا على الاتفاق.. وطرد حسين السيد

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:32 م
صدى البلد
القسم الرياضي
خطف النصر فوزا قاتلا أمام الاتفاق بنتيجة 3-2 على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الــ 23 من بطولة دوري كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح رامون أرياس التسجيل لفريق الاتفاق ليمنح التقدم لفريقه خلال الشوط الأول، ثم عزز فيليب كيس التقدم لرفاق حسين السيد في الدقيقة 57، وقلص عبد الرزاق حمد الله النتيجة لفريق العالمي في الدقيقة 70، ثم عادل النتيجة اللاعب فهد الجميعة في الدقيقة 90 لفريق النصر.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع قبل نهاية اللقاء، نجح عبد الرازق حمد الله في إحراز هدف التقدم عبر ضربة رأسية قاتلة، في لقطة شهدت دفعة لمدافع الخصم، مما أدى لاعتراض لاعبو الاتفاق على الهدف وفي مقدمتهم المحترف المصري بالفريق حسين السيد علي حكم اللقاء، ليتلقى البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد النصر للنقطة الـ 52 ليحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، بينما يستمر فريق الاتفاق في المركز التاسع بعد تجمد رصيده عند 28 نقطة.

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