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3 دقائق للحقوقي أيمن نصري تصدى فيها للجماعة الإرهابية في جنيف.. وإحراج أحد المشاركين في ندوة إخوانية بالأمم المتحدة أبرزها.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
أماني نوار
أيمن نصري:
"الإخوان" الإرهابية تروج لأفكارها عبر منابر حقوقية مسيسة
تقدمت بشكوى لمفوضية حقوق الإنسان ضد القنوات التركية المحرضة على العنف
وقفة عناصر الجماعة أمام الأمم المتحدة سببها تشويه صورة مصر خارجيا

تصدى الناشط الحقوقي المصري أيمن نصري رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان لجماعة الإخوان الإرهابية في أكثر من واقعة وذلك على هامش فعاليات الدورة ال40 للمجلس الدولي لحقوق الانسان بسبب تعمد تلك الجماعة الإرهابية تشويه صورة مصر خارجيا امام الامم المتحدة.

ونرصد فيما يلي 3 مواقف أحرج فيها "نصري" عنصار الجماعة الإرهابية ... 

أيمن نصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف

أكد أيمن نصرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، متسائلا: كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء فى جماعة مصنفة إرهابيا فى عدد من الدول العربية.

وشدد على أن ذلك يخالف مبادئ العمل فى الآليات الحقوقية الدولية، وهذا ما اتضح خلال ندوة عقدها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بواسطة محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وحضرتها سلمى أشرف نجلة القيادى الإخواني الهارب أشرف عبد الغفار المتهم فى قضية ميليشيات الأزهر، وخلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأحمد العطار ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.



تقديم شكوى ضد القنوات التركية المحرضة على العنف لمفوضية حقوق الإنسان

قال أيمن نصري إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر خارجيا

وأضاف "نصري أن المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان تقدم لمفوضية حقوق الإنسان بدعوى ضد القنوات التركية التي تبث الكراهية والعنف.

وأكد أنه مستمر في مواجهة جماعة الإخوان في الداخل والخارج، مطالبا المنظمات الحقوقية المصرية بالوقوف على قلب رجل واحد وبشكل تعاوني للتصدي لتلك الجماعة.



كشف حقيقة وقفة عناصرها أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف

أكد أيمن نصري، أن الوقفة التي نظمها عناصر الإخوان امام مقر بنى الامم المتحدة، اليوم، هم مجموعة مرتزقة جُمعوا من عدة دول أوروبية مقابل المال، وبدل الانتقالات، وذلك لتشويه صورة مصر امام الامم المتحدة.

ودعا نصري الحقوقيين المصريين للوقوف صفا واحد لمواجهة تلك الإداعات، مطالبا من المنظمات الحقوقية أن تقدم كل الدعم لمصر خارجيا وداخليا


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