زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

شاركت المطربة سمية درويش عدة صور لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها مرتدية الفستان الأبيض، خلال حفل زفافها الذي أقامته مؤخرًا ولم تكشف عنه للإعلام إلا قبل ساعات.



وتزوجت سمية درويش من المخرج والمنتج المصري نبيل مكاوي، وهو له أصول تركية، وعلقت على صورها مع زوجها: «إنه الرجل الذي خطفني بحنانه».



وأغنية «متغيرة» التي أُخرجت بتقنية الفيديو كليب، كان آخر أعمال سمية درويش الفنية، وهي من كلمات: محمد ابو نعمه، ألحان: رامي زغلول، توزيع: محمد شفيق، إنتاج: BOOM BOX MUSIC، ومن إخراج: نبيل مكاوي (زوجها).

