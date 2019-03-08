محمد محسن وهبة مجدي يرقصان بالولاعة على الهواء.. فيديو

أدى الثنائي محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، دويتو أغنية «يا سلام على حبي وحبك»، التي أداها الفنانان الراحلان فريد الأطرش وشادية، في فيلم "أنت حبيبي".



وأخرج محسن، من جيبه "ولاعة" أثناء الأغنية، لتمثيل المشهد، الذي استخدم فيه الأطرش الـ"كبريت".



ودخل الزوجان في مبارزة فينة من خلال تمثيل أحد مشاهد فيلم بين القصرين على الهواء، حيث جسدت هبة مجدي خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ السيدة أمينة؛ وزوجها السيد أحمد عبد الجواد الشهير بـ"سي السيد".



ونفذ الزوجان على الهواء، عددا من الدويتوهات الغنائية؛ والمسابقات الثقافية والفنية، وتمثل المشاهد الفنية على الهواء.