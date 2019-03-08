ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد محسن وهبة مجدي يرقصان بالولاعة على الهواء.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:13 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أدى الثنائي محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، دويتو أغنية «يا سلام على حبي وحبك»، التي أداها الفنانان الراحلان فريد الأطرش وشادية، في فيلم "أنت حبيبي".

وأخرج محسن، من جيبه "ولاعة" أثناء الأغنية، لتمثيل المشهد، الذي استخدم فيه الأطرش الـ"كبريت".

ودخل الزوجان في مبارزة فينة من خلال تمثيل أحد مشاهد فيلم بين القصرين على الهواء، حيث جسدت هبة مجدي خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ السيدة أمينة؛ وزوجها السيد أحمد عبد الجواد الشهير بـ"سي السيد".

ونفذ الزوجان على الهواء، عددا من الدويتوهات الغنائية؛ والمسابقات الثقافية والفنية، وتمثل المشاهد الفنية على الهواء.

ترشيحاتنا

مميش: مرسيدس وشركات عالمية تنطلق من ميناء شرق بورسعيد الجديد

علي جمعة يكشف عن 8 كلمات كان رسول الله يدعو بها عند دخول رجب

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

ريهام حجاج بإطلالة جذابة على انستجرام

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

مدرب الجيم: كنت عايز أعذب مراتي طول العمر.. قولتلها لو عايزة تهربي طيري من الشباك.. +18

فى عيد ميلاد سميحة أيوب.. خسرت أموالها بسبب فيلم.. ووفاة ابنها فى أمريكا أصابها بالصدمة

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟