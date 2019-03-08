ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

لم تمر سوى ايام قليلة وتقع ضحية جديدة للكلاب الضاله او البوليسية الشرسة، واليوم، شهدت منطقة الخلفاوى بحى شبرا واقعة مؤسفة بعد ان نهش كلب ضال جسد طفل فى عمر الزهور اثناء توقفه اسفل منزله ولم يستطع الاهالى إنقاذه من الكلب، وتم نقل الطفل الى المستشفى.



كان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغا من اسرة طفل بتعرض نجلهم لواقعة نهش من كلب ضال، مما تسبب فى اصابته بجروح متفرقة من جسده، تم تحرير محضر بالواقعة .

