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فن

وفاء عامر تصور براءة ريا وسكينة بمدينة الإنتاج الإعلامي.. غدا

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:19 م
صدى البلد
سعيد فراج
تصور الفنانة وفاء عامر، عددا من مشاهدها في مسلسل "براءة ريا وسكينة"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، صباح الغد، مع المخرج السوري عبدالقادر الأطرش، حيث سيتم تصوير عدد من المشاهد في ديكور المحكمة بحي جاردن سيتي.

ويتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان في الصحافة، ويبحثان عن المستندات الأصلية لقضية "ريا وسكينة" حتى يتوصلان إلى شخص فى الإسكندرية عاش خلال هذه الفترة، وقابل المجرمتين، ويسرد لهما القصة كاملة.

"براءة ريا وسكينة" ، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل، و إنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب ، ويشارك فى بطولة العمل كل من منة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي بالاضافه الي مجموعه كبيره من النجوم.

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