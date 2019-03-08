المنوفية تتأهل لدور 16 فى عباقرة الجامعات

فاز فريق جامعة المنوفية على فريق جامعة 6 أكتوبر فى أولى منافسات الجامعة فى برنامج عباقرة الجامعات المصرية، والذى يذاع على قناة القاهرة والناس وتأهل لدور 16.



وجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية التهنئة لفريق الجامعة الذى يضم 8 طلاب من مختلف كليات الجامعة، متمنيا لهم التوفيق فى الأدوار النهائية والوصول إلى أعلى المراكز.



وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة أن الفريق تحت إشراف إدارة الأسر والاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، ويضم: رنا أيمن ويارا شهاب وأحمد محمد البطاحجي من كلية الطب، ومن الصيدلة على شعبان، ومن الطب البيطري آلاء عادل، ومن الآداب عبد المنصف مصطفى، ومن التربية فاطمة محمد، ومن التربية الرياضية محمد سعد، ويشرف على الفريق الدكتورة جيهان عبد العزيز.