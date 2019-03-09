أغرب انتخابات في العالم. بلدة أمريكية تنتخب معزة

أعلنت وسائل اعلام أمريكية إن ماعز تدعى "لينكولن" أصبحت أول رئيس بلدية فخري لبلدة فير هيفن الصغيرة، في ولاية فيرمونت.



وجاء اختيار لينكولن، بعد تصويت لجميع سكان البلدة الصغيرة، على بطاقة انتخاب بها 16 حيوان أليف، إلى جانب لينكولن، كان معظم المرشحين الآخرين من الكلاب والقطط، وفق سكاي نيوز.



وفاز لينكولن بـ13 صوتا متفوقا على الكلب "سامى" الذي حصل على 10 أصوات، بينما حصد المرشحون الآخرون مجتمعين 30 صوتا.



ويعرف عن البلدة التي لا يزيد تعداد سكانها على 2500 شخصا، أنها بلا عمدة من البشر، لكنها نظمت انتخابات مفتوحة للحيوانات.