العربية: بوتفليقة فقد القدرة علي النطق والتنفس

أفادت قناة العربية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في وضع صحي حرج جدًا، وأنه لم يغادر المستشفى على الإطلاق.



ونقلت القناة عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عامًا يتغذى ويتنفس اصطناعيًا، ولا يستطيع النطق إطلاقًا.



كما أكدت أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له.



وأوضح مراسل العربية، أنه كان هناك فكرة بنقله إلى نيون (قرب لوزان)، لكن وضعه لا يسمح على الإطلاق بأن يستقل الطائرة.