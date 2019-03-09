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أخبار العالم

شاهد.. حريق في مدرسة ثانوية للبنات في قطر

السبت 09/مارس/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام قطرية، اليوم، السبت، مقطع فيديو لحريق نشب في مدرسة ثانوية للبنات في قطر.

وقالت وزارة التربية والتعليم القطرية إن مدرسة السيلية الثانوية للبنات، تعرضت صباح اليوم إلى حريق على سطح المدرسة، وأحيطت غرفة العمليات بـوزارة الداخلية علما بذلك.

ويظهر الفيديو تصاعد دخان كثيف ذو لون أسود من المدرسة.

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