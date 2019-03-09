الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى 48 لنياحة البابا كيرلس السادس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت بذكرى نياحة القديس البابا كيرلس السادس البابا الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية، حيث أقيمت القداسات والاحتفالات الروحية بدير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بكينج مريوط بالإسكندرية، حيث يوجد به جسده.



كما ترأس الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة القداس الإلهي من طاحونة البابا كيرلس بمصر القديمة بمشاركة عدد من الأباء الرهبان والكهنة وجموع من شعب الكنيسة.



وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اعترف بقداسة البابا كيرلس السادس من ضمن قديسي الكنيسة، وجلس قداسة البابا كيرلس السادس على كرسي مار مرقس الرسول في الفترة ما بين 10 مايو 1959 إلى 9 مارس 1971.



