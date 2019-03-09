محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف بشوارع عزت جلال والريحاني والنقراشى بحي شرق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف بشوارع وميادين حي شرق والانتهاء من رصف شارع نجيب الريحاني ومحمود فهمي النقراشي وجنينة النميس وشارع الضرائب، مشيرا إلى البدء في رصف شارع عزت جلال وتفرعاته بمنطقة الحمراء، وذلك بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق والخدمات بتلك الشوارع في إطار خطة المحافظة لأعمال الرصف، فضلا عن أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والمدن والقرى لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالانتهاء من المحاضر التنسيقية مع رؤساء شركات المرافق والخدمات قبل البدء في أعمال رصف الشوارع والميادين والانتهاء من أعمال رد الشيء لأصله، واستكمال رصف وتمهيد باقي الشوارع وفقا للخطة التنفيذية للمحافظة، فضلا عن كشط بعض الشوارع والميادين التي تعاني من المطبات العشوائية وأعمال التكسير ورفع المعاناة عن المواطنين وحفاظا على أرواحهم ولتحقيق التنمية وجذب المستثمرين.



وقال أسامة أحمد محمد، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، إنه جار تنفيذ تكليفات الوزير المحافظ، لاستكمال تنفيذ أعمال الرصف وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة، وتكثيف العمل للانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز، فضلا عن أعمال المتابعة المستمرة والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة.