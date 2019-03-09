مستشار المفتى: الصلاة النافلة لا تغنى عن قضاء الفوائت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.





وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت إنتظمت فى الصلاة وأصلى الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز ؟)، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.



