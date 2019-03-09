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ديني

مستشار المفتى: الصلاة النافلة لا تغنى عن قضاء الفوائت

السبت 09/مارس/2019 - 12:43 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها. 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت إنتظمت فى الصلاة وأصلى الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز ؟)، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة. 

وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.

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