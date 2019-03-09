إحالة المتهمين باختلاس 3 ملايين جنيه في قضية مخازن شركة الكهرباء للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 من العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس 3 ملايين جنيه.



وجاء في التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين من الأمناء على الودائع أمينى مخزن السبتية التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اختلسا كمية من المهمات المعهود إليهما حفظها بالمخزن من صنف "خوص النحاس 100/10" مقدارها تسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون كيلو جراما بلغت قيمتها المالية 3 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عملهما،والتى وجدت حيازتهما بسبب وظيفتهما، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفا عاما سائقا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بان اتفقا على ارتكاب جريمة وساعدهما بأن نقل الكميات المختلسة سابقا خارج مقر المخزن بالسيارة المختص بقيادتها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



وشهد كبير باحثي شئون مالية واقتصادية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تم تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية كل من الشاهدين الخامس والسادس وبجرد المخزن محل الواقعة، تبين له وجود عجز 19723 كجم من صف خوص نحاس 100/10 وتم الاستيلاء عليه بعد الفترة ما بين الجرد السنوى فى 30/6/2017 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة، وهى عهدة كل من المتهمين الأول والثاني وأنهما قاما باستلام العهدة مطابقة دفتريا وفعليا بموجب محضر الجرد السنوى، وأن قيمة العجز تقدر بمبلغ 3 ملايين جنيه.



كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين الأول والثاني باختلاس المهمات محل عهدتهما وقيام المتهم الثالث بنقلها خارج المخزن، وذلك لإخفائها بالسيارة المملوكة لجهة عمله والمختص بقيادتها، وثبت للنيابة العامة من خلال مقطع فيديو قدم من الشاهد الثاني إخفاء بعض الألواح النحاسية من ضمن الصنف المختلس للسيارة قيادة المتهم الثالث.