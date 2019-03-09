محافظ بورسعيد يلتقي بأسر شهداء الجيش والشرطة في يوم الشهيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء بورسعيد، بمناسبة يوم الشهيد.



وأكد " محافظ بورسعيد "، خلال اللقاء أن دماء أبنائهم الطاهرة وأرواحهم الغالية هما السبب الرئيسي فيما نعيش فيه من أمن وأمان، وأن أبناءنا الشهداء الأبرار سوف تظل سيرتهم العطرة خالدة على مر الأجيال بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل وطنهم وحماية المواطنين.



شهد اللقاء اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير من بورسعيد والمهندس كامل ابوزهره سكرتير عام المحافظة والعقيد محمد واصف المستشار العسكرى للمحافظة ، والشيخ احمد حسين النادى كبير أئمة بورسعيد ولفيف من قيادات المحافظة.



وأشاد المحافظ بتضحيات شهداء بورسعيد دفاعا عن الوطن الغالي مشيرا لالتزام المحافظة بتكريم الشهداء وأسرهم تقديرا لتلك التضحيات.



وخلال اللقاء استجاب المحافظ لطلب أهالي شهداء المحافظة، بتنظيم رحلة عمرة مجانية لأسر جميع شهداء المحافظة منذ حرب العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ وشهداء الجيش والشرطة في الأحداث المختلفة خلال الفترة الماضية.



وكان محافظ بورسعيد ومدير الأمن يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية قاما بوضع اكيلًا من الزهور علي النصب التذكاري، أعقبه زيارة متحف النصر المتواجد أسفل النصب والتقاط صور تذكارية أمام تمثال عبد المنعم رياض، ومن المنتظر أن يحضرا احتفالية مساء غد بالمركز الثقافي الترفيهي "أوبرا بورسعيد"، تتضمن أوبريت استعراضيا غنائيا يحمل عنوان "علي عيني".