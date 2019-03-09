برشلونة بالقوة الضاربة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره رايو فايكانو، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.





وتقام المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الكامبو ناو معقل الفريق الكاتلوني.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - أومتيتي - بيكيه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- أرثر ميلو - أرتورو فيدال

خط الهجوم: كوتينيو - ميسي - سواريز



