صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن كافة أهالي منطقة روضة السيدة " تل العقارب سابقا"، سيعودون إلى المنطقة بعد التطوير.



وأضاف " صديق " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأهالي متواجدون في وحدات سكنية في منطقة السادس من أكتوبر، وحصل الأهالي على قيمة إيجارية بـ 1200 جنيه لمدة عام مقدما حتى يتم الإنتهاء من تطوير المنطقة.



وتابع:" مساحات المحال في منطقة روضة السيدة من 6 امتار وحتى 160 مترا، لتتناسب مع مختلف الأنشطة التي سيتم تنفيذها داخل المحال".

