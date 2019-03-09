ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير

السبت 09/مارس/2019 - 06:43 م
صدى البلد
هاني حسين
قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن كافة أهالي منطقة روضة السيدة " تل العقارب سابقا"، سيعودون إلى المنطقة بعد التطوير.

وأضاف " صديق " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأهالي متواجدون في وحدات سكنية في منطقة السادس من أكتوبر، وحصل الأهالي على قيمة إيجارية بـ 1200 جنيه لمدة عام مقدما حتى يتم الإنتهاء من تطوير المنطقة.

وتابع:" مساحات المحال في منطقة روضة السيدة من 6 امتار وحتى 160 مترا، لتتناسب مع مختلف الأنشطة التي سيتم تنفيذها داخل المحال".

ترشيحاتنا

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة غرب الإسكندرية

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

شاهد.. الإعلامية مفيدة شيحة تؤدي العمرة

ريهام حجاج تكشف حقيقة طلاقها من محمد حلاوة

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

أزمة نفسية تدفع أرملة الفيوم للانتحار بـ قرص سوس القمح

الكشف عن أسباب استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب

إصابة حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

تطوير العشوائيات: روضة السيدة مبنية على التراث الإسلامي وستكون ممشى سياحياً
صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير
تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو
تطوير العشوائيات: روضة السيدة قضت على مشاكل مزمنة فى تل العقارب
عزة مصطفى تقدم حلقة خاصة من مشروع تطوير روضة السيدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟