ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي 2005 ينهي مهرجان البراعم في صدارة المجموعة الأولى

السبت 09/مارس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أنهي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مهرجان البراعم مُتربعًا على صدارة الترتيب في المجموعة الأولى، بعدما استفاد من تعادل طلائع الجيش مع الدرب الأحمر ١ – ١ في مباراة مؤجلة بينهما.

كان الأهلي قد تعادل بنفس النتيجة الأربعاء الماضي مع الدرب الأحمر أيضًا، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة، ليصل إلى ٤٢ نقطة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى ٤١ نقطة، ليترك الصدارة للأهلي، ويتأهل كليهما لمرحلة السوبر، والتي تجمع أول ٤ فرق من كل مجموعة، ويقام بينهم دوري من دور واحد، لتحديد البطل في النهاية.

وقال أحمد سمير المدير الفني لفريق ٢٠٠٥ إن لاعبيه اجتهدوا كثيرًا طوال الموسم، وقدموا مستويات رائعة، متمنيًا أن يتواصل هذا الشكل في مرحلة السوبر لكي يفوز الأهلي بلقب البطولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومحمد سعد مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا، وأشرف عثمان طبيبًا للفريق، وإبراهيم راشد المدلك، وذلك تحت إشراف جمال السيد مدير قطاع البراعم.

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

بعد فشل وقفة الإخوان أمام الأمم المتحدة.. خبير: جعجعة لن يستمع لها العالم.. فيديو

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

30 مليون يورو شرط قاسم باشا لـ الاستغناء عن تريزيجية

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

فيتا كلوب يفاجئ الأهلي بهدف قبل نهاية المباراة ..فيديو

والد الشهيد طيار محمد جمال: ضحى بحياته لإنقاذ أهالي مدينة فايد.. فيديو

استقالة غامضة لوزيرة القوات الجوية بعد كشف فضيحة جنسية في الجيش الأمريكي

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

إضرام النيران في أقدم متاحف الجزائر وسرقة عدد من مقتنياته.. فيديو وصور

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة خناقة أحمد مجاهد في اتحاد الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فيديو

أحمد موسى: لازم نحس بأسر الشهداء ومعاناتهم اليومية ..فيديو
أحمد موسى يبكي على الهواء.. فيديو
في يوم الشهيد.. أحمد موسى يعرض كلمات مؤثرة لأسر الشهداء.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء.. فيديو
في يوم الشهيد.. أحمد موسى: الشهداء هم أبطال مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟