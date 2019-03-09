أهلي 2005 ينهي مهرجان البراعم في صدارة المجموعة الأولى

أنهي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مهرجان البراعم مُتربعًا على صدارة الترتيب في المجموعة الأولى، بعدما استفاد من تعادل طلائع الجيش مع الدرب الأحمر ١ – ١ في مباراة مؤجلة بينهما.





كان الأهلي قد تعادل بنفس النتيجة الأربعاء الماضي مع الدرب الأحمر أيضًا، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة، ليصل إلى ٤٢ نقطة.





ورفع طلائع الجيش رصيده إلى ٤١ نقطة، ليترك الصدارة للأهلي، ويتأهل كليهما لمرحلة السوبر، والتي تجمع أول ٤ فرق من كل مجموعة، ويقام بينهم دوري من دور واحد، لتحديد البطل في النهاية.





وقال أحمد سمير المدير الفني لفريق ٢٠٠٥ إن لاعبيه اجتهدوا كثيرًا طوال الموسم، وقدموا مستويات رائعة، متمنيًا أن يتواصل هذا الشكل في مرحلة السوبر لكي يفوز الأهلي بلقب البطولة.



